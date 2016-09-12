酒後當街追砍警 精障男無罪

2016-09-12

〔記者林嘉東／基隆報導〕賴姓男子領有身心障礙手冊，今年4月某日上午9時許，喝半瓶啤酒後發酒瘋，持菜刀在基隆市麥金路巷口揮舞，基隆市警四分局安樂分駐所警員吳俊傑、許義彬獲報趕往，賴不顧警方制止，持刀追砍吳員，吳員持警棍抵抗，不慎跌倒摔傷，幸好許員以警棍擋開菜刀，再將賴摔倒在地，2警合力制伏賴男，檢方依妨害公務罪嫌起訴，基隆地院認為，賴患有精神疾病，犯案時已無法辨識行為，判他無罪，但須監護2年。