| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
 首頁 > 社會

毛小孩慘遭夾 1曬死1斷腿

2016-09-07

〔記者徐聖倫／新北報導〕狗兒何其無辜！新北市永福橋下兩年前發生鋼筋插狗慘劇，沒想到最近又有人在該處恣意放置捕獸夾，抓到狗兒後，對其置之不理，任牠們在火辣太陽下被活活曬死，愛狗的楊姓女子向動保處及警方求助，痛批「真是不把生命當一回事！」

楊女向動保處及警方求助

據了解，上月31日，有民眾發現2隻黑狗在永福橋下私人菜園被釘死地面的捕獸夾夾住，其中1隻已死亡，獸醫表示是被太陽曬死，而另1隻僥倖活著的，左前腿幾乎全斷，送醫仍難逃截肢命運，現仍未脫險，本月5日新北市動保處也派人前往勘查。

2年前發生鋼筋插狗慘劇

楊女表示，兩年前就曾發生鋼筋插狗慘劇，離這次案發地約100公尺處，永和福和橋下多是退休人士的自耕菜園，現正值狗兒發情期，會亂跑踐踏菜園，她強烈懷疑就是這些人不把生命當一回事，恣意殺狗，楊女也希望警方、動保處能夠正視，加裝監視器，揪出這些不肖份子。

楊女說，她與一群志工餵養、結紮流浪狗多年，他們經手結紮的毛小孩不計其數，但就是有人看不慣，她無奈地說，像她就曾經被陌生人冷不防呼巴掌，因民眾認為就是他們，「所以流浪狗全聚在河堤」，甚至還有人以此勒索1000元，稱不給就殺狗，她也是掏錢了事。

警方表示，水門外確實較少監視器，這點會與相關單位協調增加監視器數量，因為不只是狗兒，在河堤散步、運動的民眾也非常多，增加監視器有助治安維護。

廣告
  • 黑狗被捕獸夾夾住，幾乎斷腿。（記者徐聖倫翻攝）

    黑狗被捕獸夾夾住，幾乎斷腿。（記者徐聖倫翻攝）

  • 被救起的黑狗應難逃截肢命運。（記者徐聖倫翻攝）

    被救起的黑狗應難逃截肢命運。（記者徐聖倫翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：毛小孩慘遭夾 1曬死1斷腿


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.