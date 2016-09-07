毛小孩慘遭夾 1曬死1斷腿

2016-09-07

〔記者徐聖倫／新北報導〕狗兒何其無辜！新北市永福橋下兩年前發生鋼筋插狗慘劇，沒想到最近又有人在該處恣意放置捕獸夾，抓到狗兒後，對其置之不理，任牠們在火辣太陽下被活活曬死，愛狗的楊姓女子向動保處及警方求助，痛批「真是不把生命當一回事！」

楊女向動保處及警方求助

據了解，上月31日，有民眾發現2隻黑狗在永福橋下私人菜園被釘死地面的捕獸夾夾住，其中1隻已死亡，獸醫表示是被太陽曬死，而另1隻僥倖活著的，左前腿幾乎全斷，送醫仍難逃截肢命運，現仍未脫險，本月5日新北市動保處也派人前往勘查。

2年前發生鋼筋插狗慘劇

楊女表示，兩年前就曾發生鋼筋插狗慘劇，離這次案發地約100公尺處，永和福和橋下多是退休人士的自耕菜園，現正值狗兒發情期，會亂跑踐踏菜園，她強烈懷疑就是這些人不把生命當一回事，恣意殺狗，楊女也希望警方、動保處能夠正視，加裝監視器，揪出這些不肖份子。

楊女說，她與一群志工餵養、結紮流浪狗多年，他們經手結紮的毛小孩不計其數，但就是有人看不慣，她無奈地說，像她就曾經被陌生人冷不防呼巴掌，因民眾認為就是他們，「所以流浪狗全聚在河堤」，甚至還有人以此勒索1000元，稱不給就殺狗，她也是掏錢了事。

警方表示，水門外確實較少監視器，這點會與相關單位協調增加監視器數量，因為不只是狗兒，在河堤散步、運動的民眾也非常多，增加監視器有助治安維護。