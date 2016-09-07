自衛過當? 網友看法兩極
2016-09-07
〔記者項程鎮／台北報導〕高院判護妻殺賊案的「勇夫」2月徒刑，網友看法兩極。有網友認為又是一件恐龍判決，諷說「小偷大軍趕快去搬家！」另有網友看法相反，認為「勒昏小偷後還勒到死」，若這樣無罪，日後民眾只要遭遇罪犯，即使小罪小惡，極易出現「打給他死，反正不會有事」場面。
昨天判決出爐後，有黃姓網友批法官是一群恐龍，要小偷「趕快去搬法官的家」；網友「七月怪譚」認為，比原判少1個月沒有意義，重點為是非和真理；林姓網友以此案為例，認為司法改革刻不容緩；網友「Mini Mini」諷，「發現有人去你家偷東西時，記得不要反抗哦，最好面帶微笑對小偷說『謝謝光臨，歡迎再來！』」
也有網友認為，根據警方隨身記錄器畫面，小偷被勒到缺氧快死了，等於已被制伏，屋主自己也知道，卻一直勒下去，法官認為前段是正當防衛，後段防衛過當，判定很合理。
網友「ChiFeng Hu」說，他自己曾被偷襲而反擊，法院認定他防衛過當，依傷害罪判拘役30天，而本案「有緩刑很好了」。
律師公會全聯會前任監事林振煌律師認為，本案判2月徒刑已是輕判，法官還判緩刑，只要緩刑期滿沒再犯，2月徒刑就沒有了，不能再說「法官是恐龍法官」。
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