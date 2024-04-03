泰源監獄縱放殺人犯吳哲銘 矯正署：將增加假釋覆核關卡

矯正署長周輝煌說明處置經過。（記者吳政峰攝）

2024/04/03 13:34

〔記者吳政峰／台北報導〕男子吳哲銘犯下新北永和「歡樂聯盟KTV」槍擊殺人案，被判處無期徒刑，拘禁在泰源監獄中，2021年分數未達標，卻獲准假釋，引發其他受刑人不滿，向監察院檢舉。法務部長蔡清祥震怒，要求矯正署徹查並提出策進方案；矯正署長周輝煌表示將增加假釋覆核關卡，並全面檢視有無其他錯放的人犯。

周輝煌指出，吳哲銘2021年6月的在監「作業分數」只有0.7，但負責核分的李姓輔導員卻登載為滿分4分，經清查李員經手過的假釋案件，發現另有3人因分數錯誤而出監，已緊急撤銷包含吳哲銘等3人的假釋，返監執行，另一人的分數重核後仍達到假釋門檻，且出監時執行率逾9成，目前已完成保護管束服刑期滿，僅延長12天的保護管束。

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周輝煌表示，泰源監獄3月20日召開考績委員會，分別核予李員記過2次及時任主管申誡2次，另調整李員勤務，不許再辦理假釋業務，全案亦移送台東地檢署偵辦，追究刑事不法責任。

周輝煌強調，已責令各矯正機關組成審查小組複查每位受刑人分數；建立資訊作業系統覆核機制，由審查小組成員分別輸入受刑人各面向分數，避免指定單一承辦人員負責；延長足夠的審核作業時間；強化教化人員專業職能。除了李員的案件，也將全面查處其他假釋案件是否有分數登載錯誤的情事。

蔡清祥指出，矯正署陳報本案後，他第一時間要求徹查，不管是承辦人或督導人員的行政刑事責任都要查明，蒐集相關證據立即送給東檢併案查辦，因為東檢前已分案偵查中；另要求矯正署要深切檢討，對於監所可能發生狀況預先防範， 引以為戒。

據悉，李員辯稱吳哲銘2021年間每個月的作業分數均為滿分4分，故他預測吳的2021年6月分數也會滿分，故先在電腦系統登載為4分，未料吳該月偷懶少摺蓮花，作業分數僅0.7，他雖然把分數登記在紙本的評分表上，卻忘了修改電腦系統預先登錄的4分，以致出包。

法務部也非常重視此事，要求李員北上說明，他在接受政風人員約詢時，一時緊張，換氣過度而昏倒，經休息後才逐漸好轉。

吳哲銘適用舊的無期徒刑假釋制度，只要服刑滿15年就可提報假釋，惟前7次均被打回票，服刑到2021年已17年多，他疑因自認已經符合假釋門檻，未積極表現，2021年6月摺蓮花的朵數沒達標，作業分數僅0.7分，卻因李員「助攻」，泰源監獄仍於同年8月准許提報假釋。

據了解，即使吳哲銘2021年的6月作業分數不計入考評，只要該年度的7、8、9月作業分數均達3分以上，仍可於10月提報假釋。

法務部長蔡清祥要求徹查。（記者吳政峰攝）

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