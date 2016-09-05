「像爸爸照顧」毒控少女陪睡
2016-09-05
〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市16歲單親家庭少女「小如」（化名），經常蹺家到還在讀國中的林姓學妹家住，卻遭學妹父親以毒品及金錢引誘發生性關係，每次事後則給予100到500元「零用金」或提供毒品，警方找上門時，當場撞見林父與少女衣衫不整同睡一房，當場依涉及兒少性交易及毒品罪嫌逮人，並將少女交由社會局安置。
每發生關係 還付「零用金」
據了解，34歲林姓男子與前妻離異後，獨自撫養就讀國中的女兒，女兒與來自單親家庭的學姊小如熟識，小如母親因病過世後，父親四處打零工，交由阿嬤隔代教養，但阿嬤管不動正值叛逆期的小如，少女經常蹺家到學妹家居住。
蹺家住學妹家 少女遭染指
警方調查，剛開始兩女還同住一房，林男見小如年幼可欺，又知道少女身上沒錢，從中遊說小如，表示自己房間較大，過來一起睡，自己「會像爸爸一樣」就近照顧，小如涉世未深聽信，兩人同睡一床後，多次發生性關係。
警方調查，林男每次與小如發生關係後，都會給予100到500元的「零用金」，要她去買自己想買的東西；有吸毒習慣的林男，有時還提供K他命及安非他命，引誘少女吸食，意圖以毒品控制。
少女日前與友人聚會時意外透露此事，警方輾轉獲報循線追查，日前前往林男在新北市汐止區住處查訪時，一進門竟撞見林男與小如兩人衣衫不整同睡一房，林男女兒則睡在另間房，目前警方除送辦林男外，也將小如交由社會局安置輔導。
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