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貪警勒索台商 1人2角被拆穿

2016-09-01

〔記者張瑞楨、顏宏駿／綜合報導〕彰化縣鹿港警分局秀安派出所警員楊景山，前年9月受理林姓老闆報案，卻一人分飾兩角，謊稱擔任和美警分局顧問的林姓台商，花10萬元僱黑道大哥縱火，希望林姓老闆能花錢消災，不料林姓老闆卻未受騙；楊員情急之下，假冒林姓老闆之名，寫信給和美警分局長舉發林姓顧問買凶，被警分局發現「搞鬼」。台中高分院二審認為他惡性不輕，雖僅判刑2年、宣告緩刑5年，但要支付公庫30萬元，提供200小時服務。

判決書指出，楊景山於前年9月16日受理印尼台商林姓老闆報案，指家中發現3條蛇，他懷疑是擔任和美警分局顧問的林姓台商所為，楊員受理後，竟向林姓老闆宣稱︰「這種事要找黑道處理。」

前年12月間，楊員謊稱已有黑道大哥收10萬元，要用汽油彈攻擊林姓老闆的工廠，林姓老闆若拿出10萬元就會罷手。不料，林姓老闆不相信並懸賞168萬元，要黑道大哥當污點證人。

楊員情急之下，於去年1月27日，假冒林姓老闆之名，寫信到和美警分局的分局長信箱，檢舉林姓顧問企圖買凶縱火，希望和美警分局能偵辦林姓顧問，他再藉機騙錢。

去年1月31日，楊員自備兩瓶裝滿汽油的瓶子，貼上「燒死你」字條，帶人拜訪林姓老闆的父母親也未得逞；到了5月中旬，鹿港警分局發現是楊員搞鬼，全案才真相大白。

案發後，楊景山被調至田中分局警備隊，並在檢方起訴後停職迄今，未來司法定讞若無罪，即可復職；若是以貪污罪判刑，無論有無緩刑，一律免職。

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