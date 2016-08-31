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前男友夥同友 鋼管性侵少女

2016-08-31

〔記者項程鎮／台北報導〕少女小薇（化名）暫住邱姓前男友家，卻被邱男與另名陳男凌虐，兩男提出「吃BB彈」、「繼續被打」或「裸奔」3選1，小薇被迫吃下兩顆BB彈，兩男食言，要小薇脫衣褲自慰以供欣賞，邱男趁機指侵，陳男還拿30.5公分長的鋼管插入小薇下體，最高法院維持高等法院台中分院見解，認為邱、陳太惡劣，但考量雙方已和解，且獲小薇原諒，將邱男和陳男依加重強制性交等罪，各判處8年2月和8年6月。

判決指出，小薇有輕微智能障礙，和邱男交往一週就分手，小薇離家後暫住邱男家，前年3月，兩男藉口小薇在外亂講話趁機凌虐得逞。小薇後來在法庭表示願意原諒，兩男各付6萬6000元和解。

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2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
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