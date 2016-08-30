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連續犯性侵未遂 法官不給緩刑

2016-08-30

〔記者溫于德／台北報導〕變態許男尾隨小美（化名），先對小美鎖喉再趁她跌倒時準備性侵，幸好小美求救聲引起鄰居注意，許男趕緊拉褲逃跑；警方逮人後，才知他當天稍早也曾對另一名女子下手未遂。台北地院昨依強制性交未遂，判他有期徒刑2年，且因他接續對女子下手，顯有再犯之虞，強調不得緩刑。全案仍可上訴。

法官表示，本案發生在去年7月8日凌晨3時許，事發地在北市大安區，警方根據監視器逮人，一查才知，早在當日1時許，許男就對另一名女子下手未遂。

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