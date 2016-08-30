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毒蟲拒檢高速蛇行 撞飛騎士

2016-08-30

〔記者游承霖／新北報導〕新北市警蘆洲分局德音派出所員警黃一傑、陳嘉聰，28日晚間巡經自強路19巷口時，發現男子呂紹煥駕駛的黑色汽車形跡可疑，趨前盤查時，呂嫌拒檢，沿途高速蛇行，最後在成泰路口撞飛杜姓騎士，呂嫌棄車逃逸，所幸2警及時趕到，飛撲將他壓制逮捕，搜獲毒品及吸食器，杜男送醫治療暫無大礙。

警方調查，33歲呂嫌曾涉及肇事逃逸，被新北地檢署發布通緝，前晚9時許，開車停在蘆洲自強路19巷口時，見警方巡邏靠近盤查，因被通緝且車上藏有大量毒品，猛踩油門高速逃逸，警方通報攔截圍捕。

警方指出，呂嫌飛車行經成泰路及自強路口時，24歲杜姓機車騎士當時為閃避公車逆向行駛，當場遭呂嫌正面衝撞，彈飛倒地，造成肩胛骨骨裂及多處擦挫傷，幸好送醫無生命危險，呂男肇事後棄車逃逸，黃一傑、陳嘉聰2警及時趕到，下車將呂男撲倒壓制。

警方隨後在呂嫌車內副駕駛座抽屜，查獲海洛因針5支、海洛因4包共8.04公克、安非他命2包共31.15公克、分裝杓1支、毒品吸食器1組及電子磅秤，訊後依毒品、傷害、毀損及肇事逃逸罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

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  • 杜姓機車騎士為閃避公車逆向行駛，當場遭呂姓毒蟲正面衝撞，彈飛倒地。（記者游承霖翻攝）

    杜姓機車騎士為閃避公車逆向行駛，當場遭呂姓毒蟲正面衝撞，彈飛倒地。（記者游承霖翻攝）

  • 呂姓毒蟲的汽車也因撞擊凹陷。（記者游承霖翻攝）

    呂姓毒蟲的汽車也因撞擊凹陷。（記者游承霖翻攝）

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