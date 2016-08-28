| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

快樂家族海釣 女友被通緝變調

2016-08-28

〔記者吳政峰／基隆報導〕桃園一名男子與26歲曾女交往多時，感情融洽，26日還帶她與家人出海釣魚，經岸巡二總隊深澳安檢所查驗身分，才知女友竟是一名通緝犯，當場愕然，不敢相信女友涉及刑案，開心家族海釣行程頓時變了調。

深澳所長吳勝璿26日晚間7點45分對要出海的海釣船乘客進行身分驗證，電腦突跳出曾女被通緝的訊息，立刻將她帶至所內詢問，同行的男友與男友家人大驚，不知曾女究竟幹了什麼事。

涉詐欺傳喚未到

曾女稱之前朋友以她的名義買了部機車，接著把車售出，兩人平分價金，沒想到朋友未繳貸款，賣方就認定她涉嫌詐欺，一狀告上台南地檢署。

曾女表示未住在戶籍地，沒收到南檢傳喚書，並非故意不到庭，講到激動處還一度落淚，怕解送就回不來，男友雖也受驚，仍耐住情緒安撫她，一行5人氣氛凝結。

岸巡二總隊司法組長王馨培出面化解僵局，指曾女只要返回南檢接受調查，若檢察官認為無收押必要，就會把案件轉交法院審理，曾女不必過度擔心。

無獨有偶，9分鐘後，二總隊基隆商港安檢所副所長葉展夆進行台馬之星旅客身分查核，又發現一名46歲陳姓通緝犯。

陳男之前在高雄酒駕，被依公共危險罪送辦，但因居無定所，戶籍被強制遷到戶政事務所，多次傳喚未到而被通緝，詢後解送高雄地檢署歸案。

陳男表示，台灣就業環境差，才會想搭台馬之星到馬祖打零工，並無逃亡意圖。

廣告
  • 曾女參加男友家族夜釣，通緝身份才曝光。（記者吳政峰翻攝）

    曾女參加男友家族夜釣，通緝身份才曝光。（記者吳政峰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
熊寶貝越式春捲
鮭魚時蔬濃湯
如何挑新鮮鎖管？
省水大作戰
轉寄

標題：快樂家族海釣 女友被通緝變調


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月28日‧星期日‧丙申年七月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.