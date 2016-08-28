快樂家族海釣 女友被通緝變調
2016-08-28
〔記者吳政峰／基隆報導〕桃園一名男子與26歲曾女交往多時，感情融洽，26日還帶她與家人出海釣魚，經岸巡二總隊深澳安檢所查驗身分，才知女友竟是一名通緝犯，當場愕然，不敢相信女友涉及刑案，開心家族海釣行程頓時變了調。
深澳所長吳勝璿26日晚間7點45分對要出海的海釣船乘客進行身分驗證，電腦突跳出曾女被通緝的訊息，立刻將她帶至所內詢問，同行的男友與男友家人大驚，不知曾女究竟幹了什麼事。
涉詐欺傳喚未到
曾女稱之前朋友以她的名義買了部機車，接著把車售出，兩人平分價金，沒想到朋友未繳貸款，賣方就認定她涉嫌詐欺，一狀告上台南地檢署。
曾女表示未住在戶籍地，沒收到南檢傳喚書，並非故意不到庭，講到激動處還一度落淚，怕解送就回不來，男友雖也受驚，仍耐住情緒安撫她，一行5人氣氛凝結。
岸巡二總隊司法組長王馨培出面化解僵局，指曾女只要返回南檢接受調查，若檢察官認為無收押必要，就會把案件轉交法院審理，曾女不必過度擔心。
無獨有偶，9分鐘後，二總隊基隆商港安檢所副所長葉展夆進行台馬之星旅客身分查核，又發現一名46歲陳姓通緝犯。
陳男之前在高雄酒駕，被依公共危險罪送辦，但因居無定所，戶籍被強制遷到戶政事務所，多次傳喚未到而被通緝，詢後解送高雄地檢署歸案。
陳男表示，台灣就業環境差，才會想搭台馬之星到馬祖打零工，並無逃亡意圖。
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