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「最貪理專」A客戶3.5億 北院判周勵宏、胞妹等連帶賠償2億餘元

台新銀行前理專周勵宏。（資料照）

台新銀行前理專周勵宏。（資料照）

2024/03/22 18:25

〔記者楊國文／台北報導〕台新銀行中和分行前理財專員周勵宏，10多年來侵吞11名客戶存款計高達3.5億多元，周勵宏被依特別背信罪判刑11年6月定讞，同案被告周的胞妹周承蓁、黃俊閔均因幫助犯，獲判緩刑。台新銀對周勵宏等人提告求償，台北地院今判周和周承蓁2人，應連帶賠償4015萬多元，及周和黃俊閔應連帶賠償1億6369萬多元給台新銀。可上訴。

檢方指控，周勵宏因投資期貨失利，利用職務之便私自挪用客戶的存款，用以填補個人的財務黑洞，還大方支付女友的生活開銷，還到酒店尋歡一擲千金，出入以保時捷等名貴跑車代步。

檢方調查，周男從2008年至2020年任職台新理專，負責經營VIP級客戶，自2009年1月9日開始，藉推銷金融商品或宣稱能私下協助客戶投資，以方便作業為由，要求客戶在多張空白的出款表單上用印或簽名，再將客戶存款轉匯至胞妹及好友帳戶，製造資金斷點後，最後匯進自己的帳戶私用。

周男利用老客戶對他的信任，挪用包括中小企業負責人在內的6名客戶存款，其中陳姓VIP客戶被挪用2億5506萬多元，損失最慘重。直到去年11月，台新銀行接獲客戶通報，鎖定對周勵宏查帳，周聽到風聲緊急脫產，變賣市值尚有200多萬元的保時捷跑車，找房仲急於脫手新北三峽一戶3000多萬元豪宅。

台北地檢署認定周有脫產、逃亡之虞，立即收網聲押獲准，同時凍結名下存款、查扣房屋、賓士車GLC300斜背休旅車、TOYOTA油電車等資產，去年3月將全案起訴。

台北地院認定周勵宏侵占客戶高達3.1億多元，金額龐大，嚴重傷害客戶對銀行信賴，依違反銀行法特別背信罪，將周判刑10年6月；高院二審指全案再有5名被害人提告、總計11人，且周案發後僅返還被害人1500萬多元，加重改判至12年4月，創下理專盜領客戶存款判決刑度最重紀錄。

全案經最高法院撤銷發回，高院更一審審理認為，周勵宏濫用客戶信賴誆騙款項，又未賠償銀行損失（各客戶所受損失由銀行先行賠償），漠視法紀且不尊重他人財產權，另考量他無前科、坦承主要犯行、返還陳姓被害人部分款項等犯後態度，改判刑11年6月，至於犯罪所得扣除應發還被害人的金額後，其餘沒收。最高法院本月18日駁回上訴確定。

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