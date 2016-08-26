不舉男殺妓 辱屍判無期

2016-08-26

〔記者楊國文／台北報導〕基隆市水電工郭金運酒後，與中國籍練姓女子到飯店性交易，但2小時始終不舉，練女表明「你都不行了，不收你錢！」決定停止交易，郭男惱羞成怒竟勒死她，改以親吻、猥褻遺體等手法滿足性慾，高等法院昨以強制性交未遂而故意殺人罪判他無期徒刑，還可上訴。

庭訊後，41歲的郭金運哽咽向被害人及家屬鞠躬說「對不起」，隨即還押看守所。

郭金運目前被羈押在基隆看守所，去年7月和囚友越獄不成，造成管理員遭塑膠筷插脖捅腦，險些喪命。高等法院認為郭男多次表達悔意，及擬按月賠償練女家屬，並非泯滅天良，昨維持一審刑度，判郭無期徒刑。