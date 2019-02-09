上兵大年初五騎車回營 超車擦撞再撞護欄彈飛不治

2019-02-09 20:47

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今天（9日）是大年初五，不少人準備收假，台中市北屯區東山路二段卻發生死亡車禍！22歲李姓上兵上午騎車從大坑往新社方向，疑超車不慎與同向機車發生擦撞，李姓上兵連人帶車撞上路邊護欄石墩彈飛，顱內出血嚴重，送醫不治；另一名騎士則是雙腳和胸部挫傷，幸無生命危險。

警方調查，今天上午9點左右，國軍602旅李姓上兵返回部隊途中，騎車行經東山路二段、近東山樂園的上坡路段時，李男自右方要超車另一台同向行駛中的機車，疑不慎發生摖撞。

台中市警五分局交通大隊分隊長李建興指出，李男擦撞後機車失控，連人帶車撞上護欄石柱彈飛，經路人報警，由救護車送往潭子慈濟醫院急救，但因顱內出血嚴重不治；另一名騎士則雙腳與胸部挫傷，所幸無生命危險。

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