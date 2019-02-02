工業用氫氧化鈉浸泡魷魚賣10多年 黑心盤商獲判緩刑

2019-02-02 18:03

〔記者李立法／屏東報導〕簡姓食品盤商為使魷魚乾軟化膨脹，長期非法使用工業級氫氧化鈉浸泡後再賣給市場攤販、超市及火鍋店，已算不清有多少數量被消費者吃下肚，檢方以違反食安法起訴簡男後，因難以認定實害範圍，僅判刑6個月，並獲緩刑，但犯罪所得353萬多元須沒收。

檢方調查，簡男106年6月至107年6月間，向鄭姓業者經營的化工原料行，購買俗稱「液鹼」的工業級氫氧化鈉用來浸泡魷魚乾，待軟化膨脹後以清水洗淨運往傳統市場、超市及火鍋店販售，供不特定消費者食用，因工業用液鹼不能用於食品，簡男明顯違反食品安全衛生管理法，應提起公訴。

簡男則辯稱，10多年來他都向鄭姓業者購買液鹼，他並不知道液鹼不能用來浸泡魷魚乾。鄭姓業者則強調，液鹼不能添加在食品內，販售前他一定會向客戶說明，桶子上也貼有標示及注意事項。

法官認為，檢方無法證明魷魚清洗後有無殘留氫氧化鈉及含量，也無從判斷對人體健康的影響，難以認定簡男實害範圍，所犯為食安法（食品添加未經中央主管機關許可之添加物而販賣）行為罪，依法處刑6個月，緩刑2年，簡男1年來已售出2萬5250台斤，每台斤140元計，不法獲利353萬5000元，應予沒收或追繳，可上訴。

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