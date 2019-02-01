走春常發生孩童走失 北市警婦幼隊提醒家長注意

2019-02-01 16:44

〔記者邱俊福／台北報導〕北市警婦幼隊鑒於農曆新年將至，各大旅遊景點、年貨大街、燈節活動會場等地方由於人潮眾多，孩童走失的情形時有所聞，今天呼籲為保護孩童的人身安全，避免走失遭逢危害的風險，家長應多小心、時時注意孩童動向。

婦幼隊並提醒帶孩童外出時可注意以下事項：一、 隨時注意孩童的動向，勿讓孩童離開自己的視線。

二、 人多擁擠的場合與孩童手牽手，或利用防走失繩、防走失背包等物品輔助，避免孩童受人潮推擠遠離家長身邊。

三、 平時實施「安全教育」，讓孩童背誦家長的名字與電話，倘若與家長走散應如何處理：1. 保持冷靜，不要慌張，回想自救的方法。2. 待在原地不要走遠。3. 找「安全的人」協助，如警察、商場的服務人員或帶著小孩的其他父母。

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