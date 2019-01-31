「18歲賺到1億」作者魏曜笙 詐貸1.9億判刑6年定讞

2019-01-31 16:19

〔記者張文川／台北報導〕「18歲賺到1億」一書作者、因偽造文書等案入獄服刑的魏曜笙，另被控向土地銀行、華南商銀等10家銀行詐貸1.9億餘元；士林地院依違反商業會計法將他判刑3年；高院改依銀行法詐欺取財罪，重判6年徒刑，並追徵沒收不法所得1.4億餘元。最高法院今駁回上訴，全案定讞。

魏曜笙原名魏文傑，2001年出版「18歲賺到1億」，暢談他的投資致富之道，旋即成為暢銷書，但數年後，魏曜笙捲入A＆D服飾經營權紛爭，因欠稅而遭境管；魏又被控假冒汶萊皇室成員虛設「汶萊皇家基金」，吸金130萬美元。

魏涉多起詐欺、偽造文書案，近年已陸續被判刑定讞，前年底，高院裁定共16罪合併應執行7年10月徒刑，魏已入監服刑。

魏曜笙另被查出，2003至04年間，為了美化佺格數位公司、喜博宅配通路公司的帳面交易量，製作虛偽交易，再向10家銀行詐貸，被控違反商會法、刑法偽造文書，士林地院3度認定是重複起訴而判免訴，但都被高院撤銷發回；士院更三審對於未重複審判的部分，依違反商業會計法，將魏判刑3年。

高院認定魏詐貸近2億元，情節重大，考量他已清償5000多萬元，審理時一再表明深有悔意，但仍改依違反銀行法，改判6年徒刑。

魏曜笙上訴三審，主張自己是刑法修法前的連續犯、牽連犯，屬裁判上一罪關係，不應重複判刑，且刑度也過重。

但最高法院今認為，高院二審已詳細說明此案的犯意、目的、犯罪時間、手法，都與其他已定讞的2案不同，從而認定魏是另起犯意犯案，今駁回上訴確定。

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