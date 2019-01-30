連「學生爸爸」都能裝 師險遭騙7千美金

2019-01-30 15:47

〔記者王宣晴／新北報導〕48歲的葉姓補習班女老師日前在臉書上認識一名「伊拉克軍官」，對方出示了與女兒的合照，並謊稱女兒曾被葉女教過，葉女不疑有他，跟軍官交換聯絡方式，兩人相談甚歡，不料軍官卻稱自己在戰區執行拯救任務，沒辦法收取美國政府寄送的退休金包裹，擔心女兒生計，葉女心生不忍，前往銀行匯款7千多美金的運費，所幸因匯款資料不齊全，行員察覺有異，協助報案，保住葉女的血汗錢。

警方調查，本月18日接獲銀行報案有詐騙案件，警員趕抵後先阻止葉女匯款，並細問緣由，這才得知是臉書交友詐騙老梗，詐騙集團向葉女出示跟女兒的合照，葉女猛的一看發現照片中的女孩貌似過去曾教導過的學生，詐騙集團順勢搭話，讓葉女誤會對方是學生父親。

詐騙集團佯稱自己是伊拉克軍官，美國政府已經核准他的退休申請，卻要以包裹方式寄送退休金，但他正在伊拉克執行救援任務，無法簽收包裹及支付運費，擔憂女兒生計，央求葉女先匯款美金7580元的運費。

葉女不疑有他，連忙趕到銀行匯款，但因匯款資訊不全，引起行員注意，詢問後察覺可能是詐騙案件，趕緊報案，葉女還拿出詐騙集團傳送的照片，堅持自己並未受騙，但警方及行員上網一查，在其他詐騙新聞中發現一樣的照片，葉女這才驚覺遇上詐騙集團，取消匯款。

警方呼籲，面對網友要求借錢或投資，民眾可秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，提高警覺，不要被網友單方面的說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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