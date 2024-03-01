楊文科被搜索、交保 竹縣府：絕無不法，全力配合調查

新竹縣長楊文科50萬元交保。（資料照）

2024/03/01 08:02

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新竹縣長楊文科涉貪遭搜索！深夜訊後50萬交保 傳與天坑案有關

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣長楊文科昨天（2/29）被檢調搜索，偵訊後50萬交保，今天他透過新竹縣政府新聞處就此事表示，他與縣府團隊凡事依法行政、秉公處理。縣長楊文科尊重也全力配合司法調查，強調絕無任何不法，目前檢調仍偵查中，期望透過公正嚴謹的司法程序，釐清事實，還其清白。

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新竹縣政府針對昨日檢方搜索行動，今早8點代替楊文科發出最新聲明、轉述縣長楊文科表示，身為新竹縣大家長，他一路以來戰戰兢兢、堅持奉公守法，無時無刻為家鄉拚建設、為鄉親謀福利，40多年公務生涯，行事光明磊落，將捍衛清白、奮戰到底。

目前檢調仍偵查中，相關案情有待檢方調查說明，只要有助於釐清真相，楊文科縣長必定全力配合調查，期盼司法公正審理，還其清白，也希望在調查結果未確定前，各界不要捕風捉影，以訛傳訛。

縣長楊文科被控涉貪，昨天一早被新竹地檢署指揮調查員搜索且傳喚，包含楊文科在內，包含縣府內外有多人到案應訊。

據了解，楊文科一直等到昨晚才正式應訊，經漏夜訊問後，於昨天深夜11點半過後，承辦檢察官認定他涉有貪污治罪條例的罪嫌重大，但沒有聲請羈押的必要，訊後裁定50萬元交保。

楊文科獲交保後，疑因疲累等，他並未回應外界的關注，但一早委由縣府新聞處對外強調他和縣府團隊執政一切依法，期盼司法還他清白。

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