1/29 大樂透、雙贏彩及今彩539 頭獎均摃龜

2019-01-29 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月29日）開獎的第108000009期大樂透、第108000025期雙贏彩及第108000025期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000009期大樂透中獎號碼為「14、20、24、30、44、48，特別號：31」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得258萬5923元；參獎共42注中獎，每注可得6萬6305元；肆獎共96注中獎，每注可得1萬8648元；伍獎共2144注中獎，每注可得2000元；陸獎共2858注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬9201注中獎，每注可得400元；普獎共4萬67注中獎，每注可得400元。

第108000009期49樂合彩中獎號碼為「14、20、24、30、44、48」，四合4注中獎，可得20萬元；三合共79注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3056注中獎，每注可得1250元。

第108000025期雙贏彩中獎號碼為「06、08、10、11、12、13、15、16、17、18、19、21」，頭獎摃龜；貳獎共12注中獎，每注可得10萬元；參獎共320注中獎，每注可得500元；肆獎共4059注中獎，每注可得100元。

第108000025期今彩539中獎號碼為「04、26、29、33、34」，頭獎摃龜；貳獎共160注中獎，每注可得2萬元；參獎共6064注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5878注中獎，每注可得50元。

第108000025期39樂合彩中獎號碼為「04、26、29、33、34」，四合3注中獎，可得21萬2500元；三合共247注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6800注中獎，每注可得1125元。

第108000025期3星彩中獎號碼為「481」，正彩共12注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000025期4星彩中獎號碼為「1760」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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