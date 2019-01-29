慟！疑過度疲勞 花蓮193線上的熱血教師自撞身亡

2019-01-29 15:05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕教職27年、從未離開過一九三線河東地區，玉里鎮春日國小教導主任謝明賢，雖然腎臟病每週得洗腎3次，請病假期間還放不下孩子，昨晚10時許從學校返家途中疑似過度疲勞，自撞路樹身亡。一手創辦「河東假日才藝學苑」的謝明賢，是孩子口中的「謝爸」，消息傳出讓各界悲痛！

謝明賢先前承接的東吳大學的寒假營隊，昨在學校舉辦，雖然謝明賢因為腎臟病，去年12月起請半年病假至今年7月，但他仍放心不下孩子，昨天還是回學校陪伴孩子。校長楊正雄說，東吳大學營隊就是他接洽的工作，現在雖然有其他老師接手處理，但是他仍到校關心，雖然希望他好好休息，他卻說「在家也很無聊」，在校待到很晚才開車返家。

不料謝明賢卻在昨晚10時許，南下行經193線觀音路段時，自撞路樹送醫不治，玉里警分局說，謝師沒有飲酒，疑似是過度疲勞。

師專畢業就到花蓮最偏遠的河東地區的國小教書，謝明賢擔任教職27年來幾乎以校為家，所服務的玉里鎮春日國小，全校國小僅39人、幼兒園30人。在外人眼中，謝明賢外觀不修邊幅，香煙不離手，就連去花蓮市參加教師節資深教師表揚，還是穿著拖鞋，不太「正經」也沒有「麻辣鮮師」的帥氣，眼神中卻有孩子般的頑皮及溫暖的神情。

他認為，偏鄉的孩子需要的不是同情、不是金錢幫助，而是看見正向的「成功經驗」，為此他到處替孩子找資源，八年前成立「河東假日才藝學苑」，課程從吉他、爵士鼓、鋼琴、修理腳踏車、工藝、農事體驗、珠心算都有，完全免費，唯一的要求是「有事不能來一定要請假」，結果才藝班吸引幼稚園、國小、國中、高中學生報名，才藝班上課的人數比春日國小的學生還多，就連玉里鎮上也有學生來參加。

春日國小校長楊正雄說，謝明賢生病後整個人瘦下一圈，令人心疼，先前住院一陣子，最近身體有比較好會返校來關心學生，沒想到卻發生憾事。他說，目前才藝班在學校有專戶，接受從各界來的捐款及幫助，雖然謝老師無法再回學校了，才藝班還是會繼續下去。

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