呼籲民眾預防一氧化碳中毒 婦宣隊掃街宣導

2019-01-28 09:40

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市消防局第六大隊為為慶祝119消防節，加強民眾防火、防災觀念，特別準備宣導系列活動，除了26日舉辦的大型宣導闖關活動外，今日上午委請婦女防火宣導隊前往汐止區中正市場內，進行掃街宣導，除了教民眾火災該如何預防外，也宣導如何正確使用熱水器，避免一氧化碳中毒。

新北市消防局第六大隊指出，天氣寒冷許多民眾都會關窗禦寒，往往會忽略使用熱水器時須保持通風，雖然今天天氣稍有回溫，但上午的溫度也只有19度，婦宣隊的婆婆媽媽們，為了民眾的安全，早起宣導，趁著年節前夕，大家到市場內備年貨時，宣導效果較好。

而26日舉辦的活動中，老少皆宜，共準備了7項闖關活動，除了介紹消防設備外，也有教導遇到異物阻塞時該如何處理，等實用小技巧，也讓小朋友玩得非常開心。

第六救災救護大隊大隊長鄭向晃表示，年關將至，除了要提醒民眾注意用火用電安全外，居家安裝住宅用火災警報器，更能提早預知火災發生可以爭取逃生及反應時間。

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