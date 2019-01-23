8年輕人打外勞洩恨取樂！ 犯下強盜重罪

2019-01-23 10:37

［記者楊政郡／台中報導］8名年僅15至19歲年輕人，僅因李男曾與外籍移工起糾紛，對外勞看不慣，僅「覺得無聊」、「去玩玩外勞」，就邀集在大里區仁化路、某超商外，陸續看到楊姓、范姓（均為越南籍移工）騎電單車經過，不分清紅皂白，分持鐵棍、甩棍等砸人洩恨、沒砸到人就砸車，然後敲開置物箱，拿走現金30元及14元，還拿走手機、香菸等物，台中地檢署依加重強盜及加重竊盜等罪起訴李男等4人，另4名未成年移送少年法庭調查。

檢察官調查，李男等8名年輕人，無固定工作，2018年10月18日晚上先在烏日區聚集後，相約吃消夜，又到大里區「檸檬樹」檳榔攤聚集，李男談起日前與外勞有糾紛，對外勞心生不滿，提議毆打外勞洩恨以此取樂。

翌日凌晨2時許在大里區仁化路見一外勞騎電單車（楊姓，越南籍）要去上班，不分青紅皂白，攔下後毆打，楊男棄車逃逸，8人分持鐵棍、甩棍、安全帽等追打，後來找不到楊男，把他的電單車砸毀，鑰匙圈一串拿走，置物箱內30元拿走，然後敲打鑰匙圈，用火燒鑰匙圈等來取樂。

事後一夥又到某超商聚集，同夥之一潘姓少年提起他缺20萬賠償金，一夥人又提議打外勞洩恨兼搶錢，約10分鐘後遇上范姓移工（越南籍），也是不分青紅皂白，人車都砸，取走屬於車主「阿旺」車上的14元及香菸一包，及范男的蘋果手機1支（市價2萬元）。

警方陸續逮捕李等人，李否認他提議去玩外勞，辯稱當場有人說「無聊」，不然去打外勞，他才說好啊！去玩玩外勞，他忘了是誰說的。

其他被告大部分都坦承犯罪事實，但避重就輕，坦承打人及砸車，但否認強盜財物等等。

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