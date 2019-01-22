打擊假消息 警署集結辦案高手成立「假訊息查處小組」

2019-01-22 19:30

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署因應目前網路等假消息充斥，造成社會動盪不安，今指示結合刑事局與各地警察局科偵隊的辦案高手共50人，以臨時編組方式，成立「假訊息查處小組」的專責單位，將對於涉及不法的不實訊息，展開查辦。

警政署表示， 「假訊息查處小組」除了徵調現有科技偵查的辦案高手培訓外，也將立即採購科技偵查的軟、硬體設備，以強化偵查能量，全力迅速查處不實消息，同時也提醒民眾，除不要散布不實訊息，以免觸犯相關法律規定外，並應提高警覺，切勿輕易聽信網路流言，若察覺可疑爭議訊息，應立即通報警方展開查辦。

去年九合一選舉前，警政署指示刑事局臨時成立「查緝假消息專責小組」全力打擊影響選舉的假消息，共移送146件182人，有效維護選舉公平、純淨的環境。

國內近期則非洲豬瘟疫情持續延燒，政府相關部門均全力投入防疫工作，卻發現網路上有散布疫情的假訊息，刑事局偵九大隊立即查證，並將相關資料提供主管機關「行政院農委會」進行查處，目前已查處3案，包含「張貼花蓮死豬照片，並稱台灣防疫首傳破洞，花蓮縣爆發疑似豬隻，感染來自中國傳染非洲豬瘟...」、「指稱金門發現的海漂死豬是政府自導自演」、「桃園已經有豬瘟了，敬告朋友們不要去買豬肉吃...」等。

因此，為能避免假消息充斥，影響社會動盪，警政署今天指示由刑事局偵九大隊、電信警察大隊與各地警察局科偵隊等辦案高手共50人，成立「假訊息查處小組」，專責查察這些有心人士刻意散佈的不實訊息。

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