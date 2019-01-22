詭異！男毒蟲疑跳樓身亡 女友前一天也墜樓

2019-01-22 14:41

〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋區傳出情侶詭異墜樓案！有毒品前科的黃姓男子及劉姓女子，日前分別墜樓造成1死1傷，事後在兩人住處發現混有K他命的咖啡包，由於兩人都有毒品前科，警方懷疑兩人因服用咖啡包精神不穩造成憾事，直呼「毒品害人不淺！」

警方表示，上週五接獲民眾報案，指長江路一處民宅前有女子跳樓輕生，趕往現場發現劉女從5樓墜樓，手、腳都有骨折情形，所幸墜落時先撞到遮雨棚緩衝，送醫後沒有生命危險，當時自稱親屬的黃男神色怪異，後續在住處內被發現毒品咖啡包法辦。

隔天下午同樣地點再傳男子墜樓，警方再度趕往時發現黃男倒臥地面已無生命跡象，經送醫急救後仍宣告不治，警方並查出兩人都有毒品前科，且疑似長期服用毒品。

黃男親屬指出，當天聽到重物墜落巨響懷疑有人墜樓，立即上6樓查看，果然不見黃男蹤影，他與前一天墜樓的劉女是同居情侶檔，兩人經常深居簡出、與人少有互動，沒想到隔天竟也跳樓不幸殞命。

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