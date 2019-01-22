竹縣義警、交通義警大隊長 魏政方、劉元順接任

2019-01-22 13:07

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕兼任新竹縣民防總隊長的縣長楊文科，今天上午頒發派令任命魏政方接任義勇警察大隊大隊長、劉元順接任交通義勇警察大隊大隊長，期勉他們一起為縣民便利的交通、生活的保障、住居的安全盡最大的努力。

魏政方目前是經典開發建設股份有限公司及寬頻房訊科技新竹公司董事長，曾擔任中華民國不動產聯盟總會副理事長、新竹市不動產仲介經紀商業同業公會理事長、新竹縣政府縣政顧問、新竹縣商業會理事及新竹市商業理事；他說，榮任義勇警察大隊大隊長，最大的期望就是分擔警察的辛勞，以及彌補警力不足的問題，讓竹縣鄉親生活更安全、有保障。

劉元順原擔任交通義勇警察大隊副大隊長，這次榮升大隊長，他曾任新竹縣製麵商業同業公會理事長、台灣省製麵商業同業公會聯合會理事長，目前為全國製麵公會理事長、順牌有限公司董事長及聯合製麵工廠負責人；他說，每天看著交通義警在上下班、交通壅塞時段努力付出，協助警察局、轄內5個分局、派出所員警，讓交通恢復順暢，心裡有無比的成就感。

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