與胞妹爭吵又被母親叨念 水電工竟這樣做

2019-01-21 12:41

〔記者溫于德／台北報導〕黃姓水電工日前與胞妹爭吵數日又被母親叨唸後，竟將妹妹的衣物、化妝品與筆電等可燃物品，丟出門外並放火引燃，幸經消防人員及時撲滅才未釀災。黃到案不斷道歉；士林地院考量黃酒後失控才放火，沒有燒燬住宅犯意，也獲胞妹原諒並修復樓梯間，雖依放火燒燬現供人使用住宅未遂罪論處，但輕判2年，緩刑5年，緩刑期間須提供義務勞務。

前年9月17日上午11時許，酒醉的37歲黃男，實在受不了家人，將胞妹物品丟出門外後訪火；但黃到案認錯並承認犯行，辯稱沒有要燒燬房子意圖。

法官認為，依刑法規定，預見發生而其發生並不違背本意者，以故意論，且黃男是一般正常成人、自稱具高職學歷，依其智識程度、社會經驗與經歷，應會知道在樓梯間引燃可燃物品會導致火勢延燒他處，甚至燒燬整棟公寓，卻執意引燃物品，因此認定黃具不確定故意。

但法官考量放火行為並未導致公寓喪失效用，胞妹也願意原諒黃男，加上黃已出錢修復，並審酌黃因酒後失控引燃，沒有燒燬住宅的直接惡意，雖依放火燒燬現供人使用住宅未遂罪論處，但依刑法第59條規定，減刑輕判2年，緩刑5年，緩刑期間提供240小時義務勞務。

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