史上最大宗越南團客脫逃案 幕後主嫌落網

2019-01-21 10:43

移民署下午2點舉辦記者會說明

〔記者王冠仁／台北報導〕日前發生有百名越南團客來台脫逃事件，移民署組成專案小組日夜追查，分析出在台具有越南身分背景的阮嫌、梅嫌及鄭嫌等人，結合越南當地人蛇集團，在台、越兩地裡應外合。移民署與警方合力追查，將阮等人一網打盡，並將在今天下午2點舉辦記者會說明。

以越南旅行社掩護 網路聲稱可代辦觀光簽證

移民署指出，在台且具有越南身分背景的阮嫌、梅嫌及鄭嫌等人，以越南旅行社為掩護，在網路聲稱可代辦觀光簽證，招攬越南人士以每人美金1000元至3000元為代價，假藉觀光名義來台尋親及工作；其中有越南民眾因債台高築或變賣土地，甚至有人為求養育子女，不幸淪為性剝削的人口販運被害人。

對在台已被查獲的梅嫌「精神喊話」

本案偵辦過程中，專案小組意外發現越南當地主嫌於事件發生後，曾以越洋電話以「一次跌倒，吸取經驗，養好精神，展望未來」等話語，對在台已被查獲的梅嫌「精神喊話」，令人啼笑皆非。

曾以東南亞竄紅通訊軟體ZALO招募、仲介

此外，阮嫌所屬的人蛇集團，還曾經以東南亞竄紅的通訊軟體ZALO招募、仲介數名越南籍女子來台。這些女子入境前被要求自拍露點照片、影片，由仲介製作成賣淫告。該集團甚至提供15款中越雙語情色菜單供賣淫女子參考，依不同服務項目，每次交易以1800元至3500元不等的價碼收費，人蛇集團則從中抽佣。

移民署說，目前已將阮嫌、梅嫌等人依違反入出國及移民法、人口販運防制法、刑法藏匿人犯及就業服務法等罪嫌送辦，同時將深入釐清有無其他在逃共犯。

已到案人數有87人 尚有61人在逃

具移民署統計，越南團脫逃事件，目前已到案人數有87人，尚有61人在逃。

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