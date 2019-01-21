上網不實批評愛狗人士 被判拘役30日

2019-01-21 10:28

［記者楊政郡／台中報導］61歲游婦在FB社群連續刊登「兩隻狗募了5萬多，未做核銷，剩3萬多最後關版改帳號」、「還可拿她家兩隻貴賓狗的醫療收據來做募款核銷」等，此不實文字未經查證，被「流浪的後盾」陳婦提告，她辯稱沒有指名道姓，可是被告在文字下方轉貼電子媒體對陳婦的相關介紹，附上「真如新聞版面所言那麼有愛心嗎？」，法官認為所辯不可採，依誹謗罪判拘役30日。

台中地院法官指出，游婦自民國102年間起，開始對流浪貓狗之處置或經費支用去向等事，發表個人言論，也出現多起爭訟，2017年對於愛狗人士陳婦（網路暱稱莊燕琚、浪浪的後盾等）的流浪狗處置及募款運用，在台北市住處，以「游姐」之暱稱，在臉書社群網頁就陳婦對流浪狗募款用途及處置之討論串中，接續發表刊登內容為「兩隻狗募了5萬多，未做核銷，剩3萬多最後關版改帳號」、「還可拿她家兩隻貴賓狗的醫療收據來做募款核銷」、「打電話向醫院求證，醫師說是她家的兩隻貴賓！這種也拿來核銷那募來的5萬多！」等語之文字。

住台中市的陳婦上網發現後提告。被判辯稱她的留言並未指名道姓，她有電詢長青動物醫院，是她介紹陳婦到長青動物醫院，才誤以為告訴人是帶自己的狗去醫院。法官說陳婦就是帶自己的狗去長青醫院，也與她拿醫療費來核銷是兩回事！被告所辯不足採。

且被告在文字下方轉貼電子媒體對陳婦的相關介紹，游婦還附上「真如新聞版面所言那麼有愛心嗎？」的文字，可見就是在說陳婦。

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