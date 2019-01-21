獨家》竹市名店「福源花生醬」兄弟奪產互毆 均遭起訴

2019-01-21 00:05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕前總統馬英九公開說過新竹市他最喜歡的名產「福源花生醬」，驚爆兄弟鬩牆！檢警調查兩兄弟因家族財產糾紛產生嫌隙，哥哥竟前往弟弟店面出言恐嚇、與弟互毆，接著又在弟弟店門口噴漆，事後2人互控傷害等罪名，新竹地檢署將兄弟均提起公訴。

起訴書指出，曾廷海為曾俊強之兄，雙方因家族財產糾紛素有嫌隙。曾廷海於去年2月20日下午3點多，前往曾俊強經營的福源花生醬倉庫，過程中發生口角，曾廷海竟恫稱「你不要走，輸贏！」、「我馬上來，我要處理！」等語，以此加害生命、身體之事恫嚇曾俊強，使曾俊強心生畏懼，致生危害於安全。

6天後曾廷海又到福源花生醬找曾俊強，剛好曾俊強外出歸來，雙方先在福源花生醬店門口發生口角爭執，其後徒手拉扯、互毆，致曾廷海下巴撕裂傷、下唇內側撕裂傷、右鼻側擦傷、胸部及頸部多處擦傷、左手多處擦傷等傷害；曾俊強則頭部挫擦傷、臉部挫擦傷、上下唇擦傷、左耳撕裂傷、左手多處擦傷、左肘擦傷、前胸抓傷、雙側膝部擦傷等傷害。

隔天早上8點半，曾廷海前往福源花生醬，持噴漆在店門口噴上「侵占、無法無天、大騙子」等文字，以此方式毀損曾俊強名譽。

曾廷海聲稱忘記是否講過這些涉及恐嚇的話，且沒有針對性，因為氣弟弟強佔福源花生醬公司，且侵占營收，他才到場，且聲稱是弟弟先動手，他才還擊，但他坦承噴漆。

曾俊強則說，哥哥已經去鬧過他上百次，他認為哥哥做什麼事應該尋求法律途徑，畢竟老母還住在樓上，哥哥這樣鬧讓老人家無法睡眠，他希望司法能給他一個公道。他說目前跟哥哥尚有侵占、侵入住居等民刑事訴訟。

檢方認為曾廷海觸犯刑法恐嚇危害安全、傷害、加重誹謗等罪嫌；曾俊強也對哥哥犯下傷害罪嫌，全案提起公訴。

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