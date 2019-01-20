消防局防災宣導與「樂高」合作 消防樂高城羨煞民眾

2019-01-20 15:49

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市消防局今日下午於信義區區香堤大道，舉辦「從心開始防災樂、安居永續幸福城」119防災宣導活動，除了多家百貨業者外，還首度跨界與樂高公司合作，現場展示出一座座「消防樂高城」，讓參與民眾大呼羨慕，「真的好想要一座」。

消防局指出，此次活動結合信義商圈的能量，包括BELLAVITA、101購物中心、ATT 4 FUN、NEO19、統一百華股份有限公司、新光三越百貨、誠品生活信義店、微風集團等8家百貨業者，都與台北市政府簽署防災合作備忘錄，針對防災工作進行合作，提升信義區防災能量。

此外，此次活動更首度與國際品牌大廠「樂高公司」跨界合作，樂高迷不用出國就可以在樂高城裡當消防小英雄，14歲以下小朋友更有好康，現場動手組裝完成樂高消防車就可帶回家。

現場還設有VR實境防災秀、火災發生怎麼辦系列、地震防護大補帖、防火抗災體驗專區等各式攤位，加上各個國小學童表演舞龍舞獅、扯鈴等民俗技藝，現場氣氛熱烈，不少樂高迷看到樂高城更是羨慕，直呼想整座帶回家。

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