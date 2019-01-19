馬公民宅晚間火警 鄰居路人衝火場救出2幼童

2019-01-19 20:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市忠孝路一處民宅，今日晚間突然竄出火苗，由於家中無成年人，僅留下3歲及1歲2名幼子，身陷火海及濃煙之中，所幸鄰居及路過高三學生奮不顧身，直接衝入火場救人，2名幼童僅受到輕微嗆傷，阻止一場悲劇。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日晚間6時40分，接獲民眾報案指稱，馬公市忠孝路一棟3層樓透天厝傳出火警，在3樓房間有2名幼子受困，消防局據報後相當緊張，立即出動多輛消防車及救護車趕往現場，但消防局到場時，2名幼童已被見義勇為的鄰居及路人救出，有輕微嗆傷，緊急送往衛生福利部澎湖醫院救治，無生命危險。

根據了解，鄰居陳來儀當時聞到焦黑味心覺有異，外出查看，發現隔壁屋舍起火，又聽到小孩呼救聲，二話不說，立即衝入火場救出一名3歲幼童，但裡面還有1名1歲多幼童，卻因為腳軟無力再施救，只能大聲呼叫求援，剛好澎水高三吳姓學生騎車路過返家，聽到呼救聲，直接衝入位在3樓房間，當時濃煙密布，火勢四起，在伸手不見五指只能憑哭聲摸黑尋人。

當吳姓學生發現1歲男童時，因其身上被綁上背帶固定，費了好大功夫，才扯斷背帶將小男童抱出，將受到嗆傷男童交給救護車送醫；而小孩父母當時因剛下班，連袂外出買飯，家中只有2名幼童在家，起火點疑似在房間內與奶瓶相連的熱水瓶爆炸，詳細原因仍有待消防局火場鑑定釐清。

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