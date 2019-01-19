台灣警超威 讓中國大媽深夜直奔警局

2019-01-19 13:36

［記者黃淑莉／雲林報導］來自中國河北的李姓婦人14日晚上8點多，在友人陪同下走進雲林斗南派出所拜託員警協助尋親，但婦人只提供4個人名及「斗南鎮86巷」的地址，警員林俊宏熱心協助，並發揮辦案精神，1個多小時成功幫李婦找到失聯20年的親戚，李婦15日深夜特地到派出所致謝。

李婦向員警說，她與舅舅一家人20多年前還有書信往來，後因搬遷失去聯絡，因為沒有住址，印象中只記得「斗南鎮86巷」，這次來台灣旅遊剛好夜宿斗南，心想找找看，導遊知道後帶她到派出所求助。

林俊宏表示，李婦只給4個人名，住址又不完整，他先用人名透過全國人口管轄單位查詢，再以警用小電腦找到其中一個人名的戶籍在斗南新光派出所轄區，請新光所同事協助，但已搬走多年，還好輾轉問到電話，接通電話詢問對方也確實認識李婦，並立即從斗六開車到派出所見面。

見過失聯20年的親友後，李婦15日深夜專程到斗南派出所致謝，林員已下班，李婦特別寫了一張字條請值班員警轉交。

她向值班員警說，親友得知她只給警察名字，地址不只不完全還是錯的，警察竟能幫她找到人，真的太厲害，她聽完覺得很佩服，十分感謝員警的熱心幫忙，離開前特別再來道謝。

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