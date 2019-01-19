降價2千萬還不夠 黑道大哥強拗建商賤賣豪宅

2019-01-19 08:27

〔社會新聞中心／台北報導〕國內一家知名建設公司在台北市大安區興建中的豪宅建案，傳出遭重量級黑道份子強拗要以64折低價購買上億豪宅，因業者最多願意降價2千萬，引發黑道大哥不滿，多次派遣黑衣人在賞屋展示中心周邊梭巡、叫囂，引發地方關注，警方也因而獲悉，全力蒐證追查中。

預售價格1.2億 要求只付8千萬

該位在北市信義路、大安路口附近的建案，為地上21層、每戶55坪至85坪的大樓，目前為預售階段。該黑道大哥相中一戶售價1億2500萬元的85坪豪宅，卻告知建商他只出8千萬元買該戶，約為64折低價，且不但強拗，還以「你們的訂價太高」來合理化其出價。

大哥透過與業者熟識的朋友居中「議價」時，建商勉為其難同意減價1千萬元，約92折，表示已符合「市場優惠人情價」的行情，但大哥不悅，業者最後同意再減1千萬元，大哥還是不滿意，挑明只付8千萬元，雙方僵住，沒想到接著就發生賞屋展示中心遭黑衣人騷擾事件。

去年12月中下旬，該建案賞屋展示中心發生多次大批黑衣人在周邊梭巡、叫囂情事，引起路人側目；轄管警方當時曾據報前往驅離。

黑衣人多次騷擾賞屋展示中心

警方研判，該名大哥不一定是想自己購屋居住，較可能是賤價購屋後再加價出手，賺取數千萬元差價，等同變相的強盜搶錢。

記者昨連繫該家建設公司，一名中階主管否認有黑道硬壓價格強買情事，僅稱「客人要求打折是常有的事」。

據了解，這名大哥與早年還在擔任天道盟盟主時代的羅福助熟識，雙方在特種事業上曾是生意夥伴，早年國內若干黑道仇殺事件，也傳聞與這名大哥有關。

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