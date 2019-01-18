弒父死囚看北所自縊 橡皮筋來自舍房點菸器

2019-01-18 20:09

〔記者陳慰慈／新北報導〕模彷南韓電影「朋友」中旋轉刀鋒的殺人手法，狠砍父親111刀致死的陳昱安，2013年被判死刑定讞，關押在台北看守所等待槍決伏法，今天上午7時許被發現在台北看守所自縊窒息身亡，所方人員發現後，緊急通報搶救仍不治，檢方下午相驗遺體後，已排除他殺嫌疑。

北所表示，陳男今凌晨睡覺時，以40、50條橡皮筋繩自縊，室友也沒發現，直至所方人員今早點名時，發現陳男輕生，第一時間已請所內醫師急救，但為時已晚，陳男已缺氧窒息而死，至於橡皮筋的來源，是掛在房舍門口點菸器上，陳男利用每次抽菸一點點偷藏累積而來。

29歲的陳男常向父母要錢花用，被父親趕出家門後，竟持生魚片刀埋伏突襲，狂刺111刀殺害父親，陳父死狀悽慘、不忍卒睹，陳男犯案毫無悔悟之心，還揚言對家人不利，陳母也寫信盼法官判兒死刑，避免兒子出獄後「對家人大開殺戒，造成家族血流成河」，此外，陳母2011年初也對兒子提出「確認繼承權不存在」民事訴訟，獲判勝訴確定。

北所表示，陳男進台北看守所期間都無異狀，也未留下遺書，家屬對他狠心弒父非常不諒解、不願接受他，北所今已報請檢察官相驗遺體，檢方相驗後出排除他殺嫌疑，監視器也拍到陳男自縊過程，目前家屬尚未出面領回遺體，若最後家屬仍不願出面認領，北所將協助辦理後事。

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