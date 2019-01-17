防搶演練超逼真 超萌小警察大喊：不要動！

2019-01-17 10:35

〔記者陳建志／台中報導〕年關將屆民眾提款、存款需求增加，為了提升金融機構和警方防搶意識與機動性，霧峰分局在大里區農會舉辦防搶演練，2名歹徒1人持刀入內行搶，1人則在外把風，警方動員荷槍實彈員警進行攻堅、攔截圍捕，迅速將2名歹徒制伏，此次演練還配合小小警察體驗活動，由25位穿著全套警察制服的大里國小二年級學生，拿著玩具槍、警棍，將已經被壓制在地的歹徒團團圍住，高喊「不要動！」，演練過程逼真。

年關將近各金融機構、銀樓、大賣場、彩券行等處所都存放大量資金，為避免成為歹徒繼續的對象，並在案件發生時能迅速反映，霧峰分局特別在大里區農會舉行防搶演練。

此次演練，1名頭戴毛帽歹徒闖入銀行，衝到櫃台高喊：「搶劫！錢交出來！」，另1名歹徒則是騎乘機車在外接應，所幸行員機警即時按下警鈴，警局聽到連線的警報聲響，立刻動員大批員警趕到，在外接應的歹徒見狀立刻逃逸，警方通報攔截圍捕，在優勢警力下，順利將銀行內和逃逸的兩名歹徒制伏，整個演練過程相當逼真。

此次演練，配合小小警察體驗活動，由25位穿著全套警察制服的大里國小二年級學童，手拿玩具槍、警棍，還騎著小警車進場，將已經被壓制在地的歹徒團團圍住，小小警察高喊：「不要動！」超萌的表現成為全場焦點，也讓防搶意識向下扎根。

參與的小朋友曾巧心說，看到這麼多穿著防彈背心、手拿衝鋒強、手槍的警察叔叔圍捕壞人，覺得有點恐怖，不過覺得他們很勇敢，還說他們的工作很辛苦，是很特別的體驗。

大里區農會總幹事賴東陽則說，年關將近感謝霧峰分局同仁和大里國小動員這麼多人進行防搶演練，可藉此提醒所有同仁要更有警覺心，並稱讚這次演練，搭配大里國小的小朋友，讓演練過程更生動，也讓小朋友認識警察工作的辛苦。

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