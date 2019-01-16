1歲半女童被抓頭撞牆虐死 「牛奶媽」抱著屍體衝夜唱

2019-01-16 12:48

〔記者王捷／台南報導〕1歲6個月大的李姓女童遭到生母活活打死，雖然李母坦承有用不求人毆打女童，但主任檢察官周盟翔指出，初步相驗結果，女童4肢、前胸、後背都有指甲掐捏、細棍棒造成的新舊傷，另外死因是頭部有撞擊平面的傷害，比如牆壁、地板等。據李母向警方表示，她是要出門夜唱才發現女童呼吸微弱，立刻送到醫院，不過法醫從屍溫推測，女童到院前就已死亡4小時。

據了解，17歲的李母在去年9月與丈夫離婚後，李母獲得撫養權，由於李母交往複雜，因此不喜歡住在娘家，從舊台南縣搬到市區與堂姊、堂姊夫同住兩房一廳的公寓，開計程車的李男是堂姊夫妻倆的好友，15日晚間女童因為喝奶打翻奶瓶，因此衍生這件傷害案。

李母向警方供稱，15日晚間，李男帶她與堂姊夫妻去夜唱，不過在路途中發現女童呼吸微弱，因此急忙趕到醫院急救，到院時還有鼻息，不過最後仍回天乏術。

16日上午，檢方初步相驗完成，發現女童頭部有遭重擊，可能是撞擊到平面物體，如地板、牆壁。而法醫也發現，以正常人的體溫36度來說，死亡1小時體溫會掉1度，在醫院時女童的體溫降到32度，推測死亡已經4小時。

如果依據李女說法，當時李女可能是抱著女兒的屍體跟著堂姊、堂姊夫要去夜唱。

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