虐童頻傳 林右昌希望鄰里多雞婆多關懷

2019-01-16 12:05

〔記者盧賢秀／基隆報導〕新北市與台南陸續發生虐童事件，基隆市長林右昌說，基隆市高風險高關懷的家庭都有全面、綿密的有效掌握，今年元月起成立社工科，提高社工待遇和人力，也希望民眾多雞婆多關心這些家庭。

不過，社會處長吳挺鋒說，雞婆通報是要的，但通報後聚眾或糾眾動用動用私刑，司法上不洽當作法，應交給專業單位處理。

林右昌今天上午被問到新北市和台南都發生兒童被施虐的事件，林右昌說，基隆市對高風險家庭都有列管，有效列管。發生虐童事件都不是一天兩天的事，希望鄰里要多關懷、多雞婆一點。

社會處長吳挺鋒說，過去社工都是臨時人員，今年改為約聘，希望社工能久任，對經驗累積判斷有助，過去社工分散於老人、身障、經濟等各單位，今年元月一日基隆市起成立社工科，一個科一個家庭問題，同時也增設督導和高級社工師，社工人力培華更完整，安全網運作更好，需要扶助的個案不漏接。

對於新北市肉圓未加辣遭暴、民眾聚眾毆打施暴父親，吳挺鋒說，雞婆通報是好事，民眾義憤也可理解，但聚眾或糾眾動用私刑，司法上不洽當作法；而且民眾往往看到的事是從直播、片斷的畫面，未必完全真實，相關案情待釐清，如傷痕淤青是私虐或撞到，從片斷推論事件不太洽當，儘可能通報，後段交由專業處理。

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