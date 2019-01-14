台西客運公車翻覆 乘客、司機虛驚一場

2019-01-14 20:24

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣道158甲線道路斗南將軍里段今天下午4點半左右發生一輛台西客運的公車翻覆一旁閒置農田意外，車上僅司機及2名乘客，3人都有繫安全帶，司機腳因壓到有瘀青，2名乘客無大礙。

斗南警方今天下午4點半接獲報案，指158甲線道路斗南將軍大松段，古坑往斗南方向有一輛台西客運公車翻覆田裡，斗南消防分隊同時間也接獲司機報案，將車上2名乘客送醫，經檢查均無明顯外傷。

林姓司機指出，他主要是跑台中線，今天因固定跑斗南到華山路線的司機有一人請假，他來代班，下午4點從華山發車，車上載有2名登山客，行經事故路段，因對向車道有台電的工程車輛在施工，為閃避工程車不慎翻覆，還好當時車速很緩慢，否則後果不堪設想。

林姓司機說，事故發生時他的腳被壓住，脫困後趕緊詢問2名乘客，幸2人都沒有明顯外傷，為確保安全仍請救護車將2人送醫。

斗南警方接獲報案，因為下班時間，加上入夜吊車將大客車吊起，建國派出所所長葉長青前往疏導交通，車禍原因由警方釐清中。

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