露鳥俠猥褻小六女下體 開庭無恥瞎辯讓人拳頭硬

2019-01-14 18:48

〔記者溫于德／台北報導〕新北市汐止區青山路是多所學校所在之處，豈料去年3月底出現一名變態露鳥俠，不僅公然露出生殖器，還猥褻小六女學生下體；黃開庭時甚至瞎辯，自己有「暴露症」，太太有憂鬱症導致多年未行房，盼法官能體諒，減輕其刑。但士林地院法官拒絕採信，公然猥褻部分判3月刑期、得易科罰金9萬元，強制猥褻則判刑4年6月，全案仍可上訴。

去年3月29日上午，50歲的黃姓油漆工出現青山路上，見13歲女學生經過時，先露出下體獲得滿足，後再見12歲小六女學生經過，竟直接拉住女孩的手觸摸他裸露的下體，後再強摸對方胸部與下體；過程中，女孩雖想要逃跑，仍被強拉著硬要電話，直到警方到場才結束驚嚇。

黃男開庭時辯稱，他患有性偏好症中的「暴露症」，成長過程又受到父親嚴厲體罰、母親情緒暴力，加上妻子也有憂鬱症、導致多年無法行房；且10餘年也曾因強制猥褻遭判刑期，也是因精神病引起，希望法官考量後減輕其刑。

但合議庭細究黃男犯案過程認為，黃男見女學生才會犯案，見成年女生卻不敢動手，顯然懂得挑弱小女學生犯案，與其精神病無干，不符合減刑條例，日前就公然猥褻部分判3月刑期、得易科罰金9萬元，強制猥褻則判刑4年6月。黃目前仍在押。

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