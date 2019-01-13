持偽造證件開比特幣帳戶詐騙 警狂奔400公里逮人

2019-01-13 10:34

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局刑警大隊偵四隊去年10月初，偵辦一起詐欺案件時，陸續逮捕兩名車手，向上追查發現還有上游仍在逃竄，並持偽造證件開立比特幣帳戶供詐欺使用。本月9日見時機成熟，到雙北、彰化及高雄等4處，將許姓等3名上游帶回，並持續擴大追查幕後成員。訊後將許男等人移送基隆地檢署偵辦。

警方指出，去年10月初，有一名被害人碰上猜猜我是誰的詐騙手法，被詐騙集團成員佯稱一起投資，交付出大筆財物，事後才知被騙，報警處理。

基隆市警一分局偵查隊接獲報案後，與刑警大隊偵四隊（詐欺專責隊）、科偵隊共組專案小組報請基隆地檢署陳彥章主任檢察官指揮偵辦，循線在台中逮捕兩名取款的車手，但另有一名車手兼收簿手尚未到案，便持續向上追查。

追查後發現，該集團利用偽造的證件開設比特幣帳戶，騙被害人將錢轉進帳戶內，在立刻用線上轉帳的方式，將錢轉走，藉此躲避警方查緝。

專案小組調閱比特幣帳戶資料，及利用警政相片比對系統比對身分，發現許姓犯嫌等3人涉有重嫌。9日見時機成熟，狂奔400公里南下彰化、高雄陸續將許男等人逮捕到案，並移送法辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/