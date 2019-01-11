基隆八斗子漁船起火 消防隊員灌救中

2019-01-11 15:00

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市八斗子漁港內德祥6號漁船下午2時30分疑因廚房用火不慎，整艘船尾陷入一片火海，火勢猛烈。基隆市消防局獲報出動中正等3分隊前往搶救，消防員火速佈線灌救中。

岸巡二總隊指出，火災發生時，船上並無船員受困，消防員仍在撲滅殘火。

  • 基隆市八斗子漁港內有一艘漁船下午2時30分突然起火燃燒，火勢猛烈。基隆市消防局獲報出動中正等3分隊前往搶救，消防員火速佈線控制火勢。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市八斗子漁港內有一艘漁船下午2時30分突然起火燃燒，火勢猛烈。基隆市消防局獲報出動中正等3分隊前往搶救，消防員火速佈線控制火勢。（記者林嘉東翻攝）

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