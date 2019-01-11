藥局詐戒菸補助千餘萬 負責人2萬元交保

2019-01-11 12:28

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區一處藥局負責人陳姓男子，涉嫌從2017年起，用民眾填寫的資料，虛報、浮報提供戒菸民眾「衛教諮詢服務」或「給付戒菸藥品」的次數，向衛生福利部國民健康署詐領補助款1000餘萬元，桃園地檢署依詐欺罪嫌偵辦，10日訊後諭令陳男2萬元交保。

衛生福利部國民健康署推動「醫事機構戒菸服務補助計畫」，透過補助方式，鼓勵藥局等醫事機構協助民眾戒菸。陳姓男子頻繁申請補助，引起國民健康署官員起疑，向桃園地檢署反映後，由檢察官吳靜怡指揮法務部調查局桃園市調查處展開調查。

桃園市調查處人員10日上午持搜索票前往藥局搜索，並傳喚陳男等人到案說明，檢方說，陳男坦承他為了清償自己的債務，從2017年起，透過向不知情民眾大量發送戒菸服務補助計畫文件的方式，取得民眾填寫的資料後，再用來虛報、浮報提供戒菸民眾「衛教諮詢服務」或「給付戒菸藥品」次數，向代為撥付補助款的衛生福利部中央健康保險署申報補助款，詐得1000餘萬元。

檢方說，陳男涉犯詐欺的罪嫌重大，但他到案後坦承犯行，無羈押必要，諭令他2萬元交保，後續還要繼續追查，以確認陳男浮報、虛報的補助款總額。

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