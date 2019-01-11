獨家》罵警「奴才」竟不起訴 內政部長徐國勇批檢方邏輯不通

2019-01-11 11:48

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市警局北投分局兩名員警，去年11月前往某飯店處理勞資糾紛時，被當事人之一的郭姓男子辱罵「奴才」，還被嗆不要「靠夭」；但士林地檢署卻認為此舉不構成污辱公務員，將郭男不起訴；據悉，律師出身的內政部長徐國勇對檢方見解相當不以為然，今早在內部會議時一度情緒激動地說：「換作檢察官被罵奴才，檢方會如何處分？」

據透露，徐國勇今早在內部會議時，與幕僚談到日前北投分局員警被民眾辱罵「奴才」、「靠夭」一案，律師出身的徐國勇對於士檢的不起訴處分理由相當不以為然，認為士檢此舉無異於打擊警察士氣，非常不可思議。

徐國勇今早在內部會議中提及，刑法第140條侮辱公務員罪，立法目的是要貫徹公權力的執行，所以只要民眾言語使公務員執法尊嚴受損，使公僕客觀上處境難堪，應該就可以成立犯罪，檢察官既然認為郭男用語粗俗無禮，就表示已認為員警的尊嚴受損，處分不起訴在邏輯上是不通的。

據悉，此件極具爭議的不起訴處分，也在法界引起一陣討論，不少檢察官、法官及律師，私下都曾聊到此案，並對該名士檢承辦檢察官的法律見解，感到難以理解。

根據士檢不起訴書的內容，承辦檢察官認為，郭男提到「奴才」一詞，應是針對員警的公僕身分，即便詞語尖酸刻薄、令人不快，仍未構成侮辱公務員犯意；至於「靠夭」一詞，本來雖有嫌惡不耐他人反覆同一詞語意思，但對於他人在社會上人格評價尚未達減損，同樣不能依侮辱公務員罪相繩。

該案不起訴書還提及，綜合本案前因後果，可認定郭男在出口「奴才」、「靠夭」時，應是在評價員警對他的態度，且審酌郭的職業、教育程度、語言使用習慣後，郭的言語固然不甚文雅，乃至粗俗或不禮貌，仍難以認定郭主觀上有任何侮辱公務員犯意，處分不起訴。

另外，徐國勇今在內部會議中，還談及增加國道員警危險加給、廢止「司法警案調度條例」等政策，徐國勇在行政院長賴清德率內閣總辭前，積極向府院爭取國道警察危險加給，昨天已獲行政院核准；據悉，總統蔡英文也對此政策表示支持，每名國道警察每月約可加發3000元的危險加給，並回溯今年元旦起發放。

相關新聞請見

「公僕」等於「奴才」？警值勤被嗆 檢方認非侮辱

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/