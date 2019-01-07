「公僕」等於「奴才」？警值勤被嗆 檢方認非侮辱

2019-01-07 13:06

〔記者溫于德／台北報導〕好衰的員警，公親變事主還告不成！

在飯店工作的郭姓男子，日前嗆員警「奴才」，還要警不要「靠夭」等語，事後挨告侮辱公務員罪；但士林地檢署偵查後認為，「奴才」一詞，應是針對員警的「公僕」身分，綜合當下情境與前言後語，郭的言語尚不構成犯罪，處分不起訴。

不起訴書指出，去年11月27日下午5時許，北投分局光明派出所潘姓、林姓兩名員警，獲報前往轄內飯店處理勞資糾紛，竟被當事人之一的郭男辱罵「你什麼態度，你一個奴才跟主子這樣說話」、「你是奴才，是公僕，拿你的槍出來打我啊！」「你大聲我比你更大聲」、「你給我安靜，我要拿你在那邊靠夭」等語。

郭男到案後強調，當下有先說自己是公民，才對警說「你是公僕」，換句話說，他自認與員警間是「主子與奴才」關係，並未直指員警是奴才。

檢方詳查密錄器譯文發現，郭男整句話確實包含「我是公民」這句話，全文為「你什麼態度！我是公民，你公僕，你什麼態度，你一個奴才跟主子這樣說話」，經員警回話「請你注意你的用詞！你講什麼？你再講一次」，郭再回「你是奴才！是公僕」，警又說「你拿出來嘛！你出示證件！」郭隨即表示「我要拿出來了！你給我安靜！你不要在那邊靠夭啦！」等語。

檢方認為，郭男提到「奴才」一詞，應是針對員警的公僕身分，即便詞語尖酸刻薄、令人不快，仍未構成侮辱公務員犯意；至於「靠夭」一詞，本來雖有嫌惡不耐他人反覆同一詞語意思，但對於他人在社會上人格評價尚未達減損，同樣不能依侮辱公務員罪相繩。

檢方也在書類末段提到，綜合本案前因後果，可認定郭男在出口「奴才」、「靠夭」時，應是在評價員警對他的態度，且審酌郭的職業、教育程度、語言使用習慣後，郭的言語固然不甚文雅，乃至粗俗或不禮貌，仍難以認定郭主觀上有任何侮辱公務員犯意，處分不起訴。

光明派出所稍早得知後感到訝異與不解，但也僅能尊重檢方，未來收到處分書後，會再研議是否聲請再議。

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