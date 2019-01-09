「廚餘」減量防豬瘟！食藥署擬討論德國「吃不完罰錢」制度

2019-01-09 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕為防堵非洲豬瘟，政府除了對肉製品入境進行管制外，食品藥物管理署目前也打算推動「廚餘減量」，避免豬隻食用染病爆發連鎖疫情，但若成效不佳，後續也不排除討論是否將比照德國，食物未吃完就開罰。

農委會非洲豬瘟中央災害應變中心今發布公告說明，依據OIE國際規範，廚餘經高溫90度蒸煮1小時以上，雖可將疫病傳染風險降至最低，但若貿然宣布全面「禁用廚餘」，反而會讓未經高溫蒸煮的廚餘亂竄，更容易造成疫病傳染的風險。

農委會表示，對於廚餘傳播疫情的預防，農委會依疫情狀況分階段採取各項防範措施，去年12月24日為加速推動「廚餘養豬」轉型，農委給予農民補助改用飼料及退場輔導，今年1月6日則規定，廚餘養豬場必須於1週內通過環保單位檢核，才可以繼續利用廚餘養豬，降低疫病傳染的風險。

食藥署副署長林金富也表示，今年會積極推廣「惜食」的觀念，民眾若到餐廳用餐吃不完，建議可「打包帶走」再返家加熱食用，減少不必要的廚餘和浪費；但倘若該方法成效不佳，食藥署也不排除進行下一階段的討論，決定是否比照德國對「剩食」進行開罰。

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