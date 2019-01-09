台中警破職業賭場逮27人 越配手癢也來賭

2019-01-09 12:44

〔記者陳建志／台中報導〕農曆春節將至，台中霧峰分局警方，8日凌晨在大里一處鐵皮屋，查獲流動職業賭場，該集團為躲避追緝，不但以通訊軟體call客，還以專車接送，並在賭場四周裝上監視器監控，警方獲報跟監、埋伏多日，昨天凌晨出動10多人將前後門控制後破門而入，當場查獲主持的徐姓（51歲）男子和賭客共27人，起出賭資51萬多元和俗稱「推筒子」的賭具，訊後依賭博和違反社會秩序維護法送辦、開罰。

霧峰分局偵查隊長陳文哲表示，近日接獲線報，指稱大里環中東路6段一處鐵皮屋，每到晚間就有陌生人進出，懷疑從事不法行為，經跟監、埋伏多日，確定經營職業賭場，7日晚間派出4個小隊和轄區警方埋伏、跟監，並由隊內年輕的女警和男警喬裝情侶埋伏降低戒心，8日凌晨確定裡面在聚賭後，表明身分進行破門。

因現場有3道門，四周還架設監視器監控，警方花了10多分鐘，終於順利破門入內，因前後門都遭控制無處可逃，當場在裡面查獲主持的徐姓主嫌與負責載客、算錢和監看監視器另3名同夥，以及23名賭客，其中有3人是越南籍外配，以及1名越籍移工，4人說不太懂台灣「推筒子」的玩法，只是好奇想過年前賺些錢才來的。

警方現場查扣「推筒子」的賭具，以及賭資51萬4千多元，徐男坦承攬客聚賭，訊後和另3名同夥依賭博罪嫌移送法辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法裁罰9000元，希望在年關前後遏止賭博氣焰。

霧峰分局長莊勝雄表示，賭博犯罪影響社會善良風俗和家庭和諧甚鉅，農曆年關前後是職業賭場流竄的高峰期，將全力查緝不讓職業賭場在轄區落腳，也呼籲民眾不要以身試法。

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