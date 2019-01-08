女童網購40萬子瑜商品母提告 檢方建議賣家這樣做

2019-01-08 13:41

〔記者吳政峰／台北報導〕新竹一名女童迷上周子瑜，4個月內在購物網站買了40萬元的周邊商品，其母發現後，立刻向法院主張「與未成年交易者無效」，要求賣家還錢，已有24名賣家認賠還錢，另有7名還在協調中，對此，士林地檢署主任檢察官柯怡如建議，賣家可以尋以下方式自保。

柯怡如指出，買家在申登網路或遊戲時通常需要留下身分年籍資料，如果留下假資料（如佯裝已成年），可認為是施行詐術，這種讓賣家認為他是有行為能力人，其智識已可認為超越該年紀所以受保護範圍，此時就缺乏受民法保護的必要性。

柯怡如表示，若平台並無身分認證機制（如不要求須成年才能申登帳號），此時賣家應留下交易歷程記錄作為佐證；如果相關查證都未進行，那麼賣家只能循民法第80條規定，於一個月內催告未成年買家的法定代理人承認買賣契約，但若代理人拒絕確答，視為拒絕承認。

不過柯怡如認為，現今社會交易多元化，未成年者進行的契約行為是否僅能一概以「保護」的觀點論述，或是名為保護限制行為能力人，但制度運作卻使依交易常規進行交易善意相對人蒙受損失？可再討論。

柯怡如透過台灣司法人權進步協會建議，在民法第83條中，立法者應試圖找出「保護未成年人利益」及「交易安全」的平衡點，讓雙方能依照法律規定為確認，避免衍生法律糾紛。

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