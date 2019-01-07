通緝犯逃14年被攔大秀「撤銷通緝書」 結果卻讓他傻眼了.....

2019-01-07 13:09

〔記者鄭景議／台北報導〕遭通緝的蔡姓男子，元旦當天騎車經過台北市關山河濱堤外機車便道，遇上警方攔檢，攔檢時警方發現蔡男遭到通緝，蔡男本來開心的秀出自己的「撤銷通緝書」，但員警仔細一看，卻發現這張撤銷的是毒品案，蔡男身上背的應該是槍砲案，讓蔡男當場傻眼，直呼：「怎麼可能？」

警方表示，經查蔡男有毒品及改造槍枝等多項刑案紀錄，於88年因改造槍枝遭判刑6年，並於92年間假釋出獄，但在92年底因再犯非法持有毒品被台北市保大查獲而遭撤銷假釋，並須服完餘刑1年多，但蔡男卻未前往士林地檢署報到（毒品案）與執行（槍砲案餘刑）。

蔡男在93年12月遭士林地檢署發布槍砲與毒品通緝在案；蔡男所持的撤銷通緝書，是毒品案通緝已逾時效而撤銷，蔡男誤以為已經沒事了，卻沒想到還有1案槍砲通緝要到今年8月才期滿，沒想到逃逸了14餘年，還是得面臨入監服刑的窘境。

蔡男被告知這項事實後，一時情緒激動，不斷喊著「怎麼可能？」，在員警細心安撫，並打電話請內勤以系統資料庫查證後，確認蔡男尚有1筆通緝未到案，但蔡男仍是質疑，也不願配合員警帶返隊部偵訊，員警只好耐心再度委婉說明，最後蔡男才願意配合員警返隊，全案於偵訊後依查捕逃犯送請萬華分局續辦。

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