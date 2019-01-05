疑債務糾紛遭擄走撕票 台中民間救難員埋屍公墓

2019-01-05 12:52

〔記者謝介裕、張軒哲／南投報導〕台中市民間救難隊成員王姓男子，去年12月30日突然遭人擄走、失去音訊後，今日被發現遭埋在南投市第9公墓一處已完成檢骨、廢棄不用的「舊墓」裡頭，人早已氣絕多時，南投分局也立刻組成專案小組深入調查、偵辦中。

丈夫失蹤後，王妻向台中市清水分局光華派出所報案，指稱丈夫可能和人有糾紛，遭人帶走後音訊全無，警方趕緊透過手機定位請南投警方協尋，今天上午警方在南投市第九公墓附近黃土堆中，挖出王男屍體，據了解，王男失蹤疑與債務糾紛有關，中市及南投警方正釐清案情。

據了解，現年51歲的王男，以開計程車為業，並擔任民間救難隊員，遭人擄走後，台中當地救難隊人員遂透過手機定位，發現王男最後位置在南投市第9公墓山區，今日上午9時許展開搜尋，發現一處廢棄「舊墓」上黃土有翻動的新跡象，加上蒼蠅在上飛舞，並散發出陣陣惡臭味，遂通報警方並進行開挖，也才證實王男已遭撕票、殺害。

南投分局長劉明興指出，依警方目前在公墓現場調查情形研判，公墓應非案發第一現場，但王男是死後遭埋抑或是生前被活埋，遭綁原因是否與外傳債務糾紛有關，這一連串的疑問，均有待檢警會同法醫積極調查、釐清中。

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