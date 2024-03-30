免費塔羅牌算命、中獎通知 2女被詐約200萬

活動中獎詐騙截圖。（刑事局提供）

2024/03/30 16:36

〔記者邱俊福／台北報導〕周姓婦人與吳姓女醫護人員，日前分別在網路軟體Instagram，遭詐團以「可免費幫忙塔羅牌算命」、「抽獎活動中獎」等理由引誘，再以話術誘騙提供帳戶，並多次操作網路匯款，分別被詐111萬元、97萬元。刑事局今提醒民眾，聽到通知「中獎」、「獨家優惠」、「免費贈禮」是讓人容易陷入詐騙的話術，務必先確認好康活動資訊真偽，以免一不小心未查證即落入詐騙集團圈套。

刑事局表示，南部一名年約43歲周姓婦人，日前在網路瀏覽社群軟體Instagram時看到貼文「可免費幫忙塔羅牌算命」，遂私訊貼文者帳號「nvc***」，並提供個人帳號及諮詢事項，對方聲稱周婦可領取活動，中獎並會寄送禮物給她，先是要求周婦匯款禮物包裹代購費至指定帳戶，方提供活動網址給周婦抽獎，待周欲領獎，對方再要求周提供帳戶，更聲稱周帳戶有問題並要求加入專員「*陽支付」LINE帳號。

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假專員隨後更進一步要求周婦提供名下所有帳戶作金額代管，並以各種名義要求周匯款，導致周婦前後網路匯款29筆至對方指定帳戶，前後計遭詐騙111萬元。

另名中部年約30歲吳姓女醫護人員，日前則在網路社群軟體Instagram接到grac***帳號私訊，聲稱吳女於抽獎活動中獎，先請吳女選擇獎品及寄貨等個人資訊，並要求吳女先匯款代購費及運費計388元，吳女隨即按對方指示網路轉帳費用，並點擊連結進行抽獎。

不久，對方以匯款獎金至吳女帳戶為由要求提供帳戶，再聲稱吳女匯款有問題，要求加入客服LINE帳號，更以獎金金額過大無法匯入吳女帳戶為由，要求若要領獎品須按指示操作網路銀行及ATM轉帳，並謊稱轉帳金額為金融驗證碼，吳女依指示連續7天以網路轉帳18筆及ATM轉帳9筆至對方指定帳戶，直到吳女在網路上發現對方假身分資料，又連繫不上對方才知遭騙，前後計遭詐騙97萬元。

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